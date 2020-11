Focus su malattia reumatica e corretta alimentazione

Pericolose e potenzialmente invalidanti, subdole e molto diffuse ma ancora troppo spesso sottovalutate. Sono le malattie reumatiche, oltre 150 diverse patologie che interessano l’apparato muscolo-scheletrico e che colpiscono più di 5 milioni di italiani e sono ancora in larga parte sottovalutate da parte della popolazione. Non possono essere considerate patologie esclusivamente della terza età anche se gli anziani sono particolarmente esposti. Si calcola che in Italia circa un terzo degli over 65 usa regolarmente farmaci antinfiammatori ed antireumatici per il trattamento di artriti e artrosi. Il 25% invece assume vitamina D per contrastare l’osteoporosi



Per aumentare il livello di conoscenza e la consapevolezza su queste rilevanti affezioni il Centro di medicina Pordenone ha organizzato a Pordenone con il patrocinio dell’Associazione Malati Reumatici FVG Onlus un incontro divulgativo sul tema che a seguito dei Dpcm Covid-19 non si terrà in presenza bensì in diretta streaming giovedì 3 dicembre 2020 dalle ore 18.30 su youtube e facebook con l’hashtag #ioprevengo #prevenzioneontourda youtube e facebook. Si potrà accedere direttamente dal seguente link https://youtu.be/uqAl8p4ydXA



Interverrà in apertura Marinella Monte, Presidente Associazione Malati Reumatici FVG Onlus. A sviluppare la tematica saranno coordinati dalla regia tre specialisti del Centro di medicina Pordenone: Serena Cuffaro, reumatologa, Anna Faggiani, nutrizionista, e Daniel Michieletto, fisioterapista.L’incontro, che fa parte del ciclo de “il tour della prevenzione” che ha dovuto fermarsi in presenza in seguito ai Dpcm Covid-19, vede la collaborazione organizzativa anche dello Sci Club Pordenone. L’incontro sarà moderato da Marco Ceotto, articolista Medicina Moderna. Per Info Segreteria organizzativa: Centro di medicina Pordenone Tel. 0434-554130 – email: tourprevenzione@centrodimedicina.com Tel. 320 4321544 www.iltourdellaprevenzione.it.