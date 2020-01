Focus sull’anziano invalido a Trieste

CasaViola - la struttura di via Filzi 21/1che l’Associazione de Banfield ha espressamente ideato e dedicato a chi si prende cura dei malati di Alzheimer – ospita lunedì 20 gennaio alle 17.30, la conferenza aperta a tutti “L’anziano invalido, a cura del dr. Sergio Omero, medico legale.



Il pensionato ultrasessantacinquenne è per definizione non più valido al lavoro e fruisce della pensione, anche se è in condizioni di piena salute. Nela corso dell’incontro si esaminerà quando, invece, le sue condizioni psico-fisiche sono tali da giustificare un intervento dello Stato (per il tramite dell’INPS), con un supporto economico.



Il dr. Omero illustrerà i requisiti per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’assegno di accompagnamento, le modalità della richiesta, le criticità con particolare riguardo per il contenzioso giudiziario. Si esamineranno con lui anche altre provvidenze economiche e non economiche per i portatori di handicap grave.

La partecipazione è libera ma per motivi organizzativi è gradita la prenotazione al 040/362766 o casaviola@debanfield.it