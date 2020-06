Follow up oncologici, i controlli si fanno al telefono

Tra chi non ha potuto eseguire accertamenti e controlli c’è anche chi ha sconfitto una malattia grave come il cancro. “Tre anni fa mi è stato diagnosticato un tumore al seno, dopo che avevo avvertito un nodulo – racconta una donna di 75 anni della provincia di Udine che vuole restare anonima -. Ho subito una quadrantectomia e una conseguente radioterapia in 8 sedute. Di conseguenza la mia situazione è monitorata e mi devo sottoporre a controlli periodici ogni 6 mesi.

La visita oncologica era fissata a metà maggio. Qualche giorno prima sono stata contattata telefonicamente dall’ospedale: mi è stato detto che, vista la situazione causata dal Covid, non sarei dovuta andare in reparto per il controllo, ma che sarei stata chiamata da un medico specialista. Infatti, il giorno stabilito ho ricevuto la telefonata.

Mi è stato chiesto come mi sentissi e come mi trovassi con i farmaci che sto prendendo e altre domande sulla mia situazione. Per quanto riguarda gli accertamenti, poi, avendo fatto le analisi del sangue a febbraio, ho chiesto se potevano ritenersi ancora valide, poiché, data l’emergenza sanitaria, non mi sentivo di recarmi in ospedale o in un’altra struttura per il prelievo . Mi è stato risposto di sì. Così è terminato il controllo oncologico telefonico. Qualche giorno dopo, via posta, è arrivato anche il referto scritto, senza che nessuno, però, mi avesse visitato realmente. Inoltre il prossimo controllo, che è stato già fissato, sarà a marzo 2021. Significa che per quasi 2 anni nessuno mi controllerà il seno, a meno che io non prenoti una visita privatamente.