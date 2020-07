Fontanafredda, pronto a ripartire il cantiere per la Rsa

"Il significativo ritardo maturato nei lavori per la realizzazione della nuova Rsa del gruppo Sereni Orizzonti nel Comune di Fontanafredda è dovuto essenzialmente alla crisi pandemica del Covid-19, che in questi ultimi mesi ha impedito l’attività in sicurezza degli operai", conferma in una nota il gruppo.

"Il cantiere ripartirà in ogni caso entro la metà del mese di agosto e, in base agli accordi pregressi, la costruzione sarà completata dall’impresa Falco costruzioni. Come può confermare anche il sindaco Michele Pegolo, sono pertanto destituite di ogni fondamento le voci di un abbandono dei lavori e la rinuncia alla costruzione di una Residenza socio-assistenziale per anziani non autosufficienti che consideriamo importante per tutto il territorio", conclude la nota di Sereni Orizzonti.