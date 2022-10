Formazione dei medici, dal 2023 rischio sospensione

Come tutti gli iscritti agli ordine professionali, anche i medici sono tenuti alla formazione continua e a totalizzare ogni anno un numero di crediti formativi per esercitare la professione. Ma, a partire dal prossimo anno, per chi non sarà in regola scatteranno le sanzioni. Da qui l’invito del Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine, Gian Luigi Tiberio a colmare le lacune in tempo utile.

“La formazione continua è un obbligo deontologico – spiega – ma, se fino ad oggi ottenere i crediti era obbligatorio, non c’era controllo. A partire dal 2023 questi crediti saranno certificati”. I camici bianchi che non risulteranno in regola potranno essere sanzionati con la sospensione e questo onere sarà in capo agli Ordini. “La sospensione – precisa Tiberio – sarà valida finché il medico non avrà colmato il debito formativo e per la verifica è stata allestita una specifica piattaforma”.

Siccome i tempi da qui alla fine dell’anno sono stretti, Tiberio invita i medici a controllare i propri crediti sul sito del Co.ge.aps e, nel caso di lacune, a provvedere entro il 31 dicembre. Oltre al rischio di vedersi sospesi, i medici che non hanno totalizzato i crediti necessari possono rischiare anche dal punto di vista assicurativo: “Tutti siamo tenuti ad avere l’assicurazione per i rischi professionali, però, se un medico non è adeguatamente formato, l’assicurazione può rivalersi su di lui. La maggior parte dei medici è in linea con i crediti richiesti – precisa il Presidente - perché in ospedale sono tenuti a fare sedute formative in presenza e lo stesso vale per i medici di medicina generale che sono obbligati alla frequenza. E’ possibile che i colleghi non formati siano i liberi professionisti che devono farlo autonomamente e non sono obbligati dalle Aziende sanitarie”.

Nella necessità formativa s’inserisce anche il tema della radioprotezione, introdotto con recente provvedimento legislativo. Per colmare il debito formativo in materia di radioprotezione l’Ordine dei Medici di Udine ha messo in programma per il 26 novembre prossimo un corso formativo per 100 partecipanti, cui ci si può iscrivere sul sito dell'Ordine stesso.

Qualora i posti in presenza fossero esauriti, i medici interessati possono iscriversi gratuitamente al corso FAD della FNOMCeO presente sul sito della Federazione Nazionale, guadagnando così 8 crediti formativi.