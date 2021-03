Formazione Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta

Martedì 23 marzo l'attività dei Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta sarà interrotta per consentire la loro partecipazione ad un evento formativo.

In questa giornata il Servizio di Continuità Assistenziale sarà attivo dalle 14:00 alle 20:00 (a seguire il Servizio continuerà la consueta attività).

Al Servizio si accede telefonando ai seguenti numeri per l'Area Giuliana (Numero Verde per i Servizi sanitari non urgenti 800 614 302), per l'Area Isontina (Gorizia e Gradisca +39 0481 547209; + 39 0481 538457, Cormons +39 0481 60100, Monfalcone + 39 0481 791981, Grado +39 0431 878154).