Forme complesse che rendono unico l'uomo

L’uomo è fatto di forme complesse che lo rendono unico. Ricostruire in 3D parti anatomiche con le caratteristiche meccaniche del corpo umano è molto utile in campo medico come ci svela il terzo episodio della serie Tech Stories “Hidden Shapes", dedicato alla startup innovativa Aid4Med. Protagonista dell’episodio è Giuseppe Di Gemma, ingegnere biomedico e fondatore della startup dell’Area Science Park. Aid4Med nasce con la missione di sviluppare modelli anatomici patient specific ad alta definizione allo scopo di supportare ed aiutare i chirurghi nella gestione dei casi clinici quotidiani ad ampio spettro: dalla fase operatoria a quella di valutazione post-operatoria, fino all’individuazione del miglior approccio terapeutico. I modelli vengono realizzati con tecnologia di 3D Printing industriale (diversa dalle comuni tecniche consumer) a partire da immagini di diagnostica classica (RM, TAC, SCANNER 3D).



Tramite ricostruzioni tridimensionali ad alto livello di realismo, vengono realizzate parti anatomiche con le stesse caratteristiche meccaniche del corpo umano. Ciò in ambito clinico permette ai chirurghi di effettuare preplanning operatori in casi di interventi complessi, riducendo i rischi per il paziente e, contestualmente, di diminuire i tempi di intervento, ridurre i costi di degenza, prevenire conseguenze legali correlate ad errori per scenari imprevisti non deducibili tramite diagnostica classica. Oltre a quello chirurgico, altri settori dove trova applicazione questo sofisticato sistema di stampa 3D sono l’implantologia dentale e l’ortopedia con lo sviluppo di ortesi ad hoc.



Tech Stories esplora i percorsi che conducono gli innovatori verso nuovi sviluppi scientifici e tecnologici, li elabora attraverso il loro sguardo, narrando le trasformazioni uniche che hanno saputo attivare. Sulla propria vita e sulla vita degli altri.