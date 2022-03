Forze nuove per i donatori di Ronchi dei Legionari

Sarà Ronchi dei Legionari a ospitare, nel 2022, il Congresso provinciale dei donatori di sangue.

La cittadina, per parecchie settimane, sarà una vera e propria capitale del dono del sangue, ospitando non solo il congresso, ma anche tutta una serie d'importanti iniziative collaterali.

Non solo congresso, dunque, ma anche il ritorno dell'autoemoteca, il 29 marzo, dalle 8.30, in piazzale Martiri delle Foibe, un corso di aggiornamento per giornalisti, il 28 nell'auditorium, e lo scoprimento di un cippi dedicato ai donatori di sangue.

Una serie di eventi ai quali la sezione cittadina dell'Advs tiene moltissimo. E per allestire tutto al meglio nei giorni scorsi il direttivo, nuovamente guidato da Enzo Zuin, ha incontrato il sindaco, Livio Vecchiet.“Ho voluto incontrare il nuovo direttivo, che si è rinnovato anche con l'ingresso di alcuni giovani – ha detto il primo cittadino – e ciò per sottolineare quanto, oggi, non sia scontato avere un ricambio generazionale. Vi ringrazio per la presenza sul territorio, una presenza che riveste un enorme senso morale e civico. Vi ringrazio per l’impegno verso il prossimo. Nelle prossime settimane la città sarà la capitale del dono e questa amministrazione vi sosterrà per l’organizzazione di un evento molto importante per la nostra cittadina ed anche per tutte le persone che hanno bisogno del vostro dono”.

Zuin è stato confermato, anche per il prossimo quadriennio, alla guida della sezione di Ronchi dei Legionari dell'Associazione donatori volontari del sangue, aderente alla Fidas. “Da questa amministrazione – sono state le sue parole - abbiamo avuto sempre il supporto per portare avanti la nostra attività, che, con i giovani ,avrà un cambio di marcia. E proprio con i giovani stiamo organizzando il congresso provinciale. Abbiamo anche saputo che Ronchi dei Legionari, nel futuro, sarà orfana delle camminate e delle non competitive, e, per questo, ci siamo messi a disposizione per organizzare alla fine di ottobre una camminata lungo i sentieri del Carso ronchese, iniziativa che servirà anche per promuovere il dono del sangue”.