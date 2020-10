Francesca Leschiutta Cavaliere dell’Ordine al Merito

Si è svolta, oggi al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, conferite “motu proprio” dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 3 giugno, a un gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus. I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali.

Tra loro anche la friulana Francesca Leschiutta, coordinatrice infermieristica della casa di risposo di San Vito al Tagliamento. Dedica speciale per Alessandro Santoianni, il direttore che aveva rinunciato al titolo in seguito alle polemiche per il suo ruolo anche nella gestione della casa di riposo di Paluzza.

"Siamo orgogliosi di questa giornata in cui Francesca ha potuto rappresentare non solo la nostra Casa ma la dedizione di tutte le residenze a favore degli anziani accolti", scrivono dalla struttura di San Vito. "Il Presidente Mattarella ha dichiarato che i riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali. Inoltre, Mattarella ha sottolineato che essi sono un’esortazione per il presente, per anteporre l’interesse generale a quello particolare. Insieme a Francesca sono stati insignite altre 55 persone di diverse realtà, professioni, categorie e provenienza geografica. Questa giornata ci spinge a mantenere forte, costante e appassionato il nostro impegno quotidiano, continuando ad affrontare le insidie di questo delicato momento".