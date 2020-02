E' negativa al Coronavirus la turista friulana di 56 anni morta nella notte a Bad Kleinkirchheim. Le autorità austriache, non potendo escludere il contagio, avevano disposto l'isolamento precauzionale del complesso residenziale dove era alloggiata, invitando le altre persone a non uscire in attesa dell'esito degli esami. Il test ha scongiurato qualsiasi collegamento del decesso con il Covid-19, come riferisce il Kronen Zeitung che, per primo, aveva diffuso la notizia.