Friulana morta in Carinzia, test per Coronavirus

Una turista friulana di 56 anni è morta nella notte a Bad Kleinkirchheim per cause al momento ignote. La notizia, rilanciata poco fa dai siti austriaci Kronen Zeitung e Kleine Zeitung, è stata confermata dal governo carinziano che ha dichiarato di non poter escludere una correlazione con il Coronavirus. Proprio per questo motivo, le autorità locali hanno chiesto di adottare tutte le misure necessarie al possibile contenimento del Covid-19, in attesa dei risultati dei tamponi effettuati sulla donna. Gli esiti del test sono attesi in giornata.

Le autorità austriache, in collaborazione con quelle italiane, stanno ricostruendo gli spostamenti della donna, residente in provincia di Udine. Nel frattempo, tutto il complesso residenziale dove la 56enne si trovava in ferie è stato isolato e i residenti sono stati invitati a non uscire di casa in attesa degli esami.

L'invito alla popolazione è di mantenere la calma, in attesa dell'esito del tampone. Proprio ieri, il Governo aveva stabilito le linee guida da osservare in caso di sospetti contagi, a cominciare, appunto, dall'isolamento.