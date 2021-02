Friuli Venezia Giulia ancora in giallo. A livello nazionale sale l'indice Rt

Come anticipato dalla bozza del report settimanale della cabina di regia, il Friuli Venezia Giulia anche per la prossima settimana rimarrà in zona gialla.

Rispetto allo scorso venerdì, per la nostra regione l’indice Rt è in diminuzione a 0,98 (sette giorni fa il dato medio si attestava a 1,03, ma eravamo stati ‘graziati’ dall’arancione grazie al parametro più basso, che si era fermato a 0,99). A livello nazionale, invece, il dato è cresciuto da 0,84 a 0,95, testimoniando come in diverse aree del Paese la curva sia in leggera risalita.

Dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanita sono sette le Regioni con Rt superiore a 1 anche nel limite inferiore. E per la seconda settimana consecutiva rallenta, fino alla stabilizzazione, la diminuzione dei nuovi casi.

Alla luce dei dati, Trento, Toscana, Liguria e Abruzzo dovrebbero passare in arancione. Preoccupa, in particolare, la situazione dell’Umbria che, nonostante numeri in crescita, potrebbe rimanere nella fascia intermedia.

Scendono a cinque le Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti sopra la soglia critica, tra le quali anche il Friuli Venezia Giulia.

In Italia sono già stati isolati centinaia di tamponi con varianti, anche se la maggior parte non cambia le caratteristiche del virus. Circa un caso su cinque risulta positivo alla variante inglese, secondo l'indagine condotta dalle Regioni che hanno inviato al ministero e all'Istituto superiore di sanità i risultati dei test realizzati dal 3 e il 4 febbraio. In Friuli Venezia Giulia su 48 test 'analizzabili', sono emersi 17 casi di variante inglese.