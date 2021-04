Friuli Venezia Giulia ancora in zona gialla

Nessuna sorpresa dal monitoraggio della Cabina di regia: anche la prossima settimana, il Friuli Venezia Giulia sarà in zona gialla. Attesa in serata la firma delle nuove ordinanze del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

L’unica regione in zona rossa sarà la Valle d’Aosta, che attualmente è in arancione, fascia dove da lunedì 3 maggio entrerà la Sardegna, dopo una lunga permanenza nell'area a più alto rischio; stesso colore anche per Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tutte le altre Regioni/Province autonome restano, invece, in giallo.

Risale leggermente l'indice Rt nazionale, che passa dallo 0,81 della scorsa settimana al valore di 0,85, uguale a quello del 16 aprile. L'incidenza continua a scendere: il valore attualmente è di 146 ogni centomila abitanti, rispetto ai 152 casi della settimana scorsa.

Pe ril Fvg, il monitoraggio fotografa una leggera risalita dell’indice Rt che passa dallo 0,61 del 23 aprile all’attuale 0,71, comunque ampiamente sotto 1. In compenso si riduce ulteriormente l’incidenza: i casi ogni centomila abitanti scendono a 93. In significativo calo i casi riportati (-23%), ma scende anche il numero dei tamponi positivi.

Uno dei dati più significativi arriva dalle ospedalizzazioni: i posti letto in terapia intensiva passano dal 29 al 18%, mentre quelli negli altri reparti si riducono dal 27 al 21%, quindi ben al di sotto della soglia critica, rispettivamente fissata al 30% e al 40% dell’occupazione.

Numeri che non devono, però, far abbassare l’attenzione, come sottolineato dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, anche alla luce della scoperta in regione del primo caso di variante indiana in un marinaio e di una nuova mutazione della variante inglese, riscontrata in una persona di origine argentina.