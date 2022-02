Friuli Venezia Giulia da oggi in zona gialla

Da questa mattina, il Friuli Venezia Giuli è tornato ufficialmente in zona gialla. I numeri dei ricoveri, però sono già da zona bianca, come ricorda in un tweet il vicepresidente Riccardo Riccardi.

In base agli ultimi dati, infatti, le terapie intensive sono scese al 7% di occupazione di pazienti Covid, mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono al 17%. “Ora – commenta Riccardi – serve uno sforzo straordinario per tornare alla normalità. ️Quelle più difficili sono state la prime settimane, fra esigenze di chiusure e libertà. In alcuni ospedali l'attività chirurgica è ripartita. Il grande obiettivo è recuperare i ritardi accumulati. Una parte delle ore di lavoro dei medici di famiglia dovrà essere a disposizione delle sanità pubblica”.

Da mezzogiorno di oggi sarà prenotabile la prestazione "booster post-addizionale" per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni in condizioni di immunocompromissione, esclusivamente con vaccino Pfizer (BioNTech Comirnaty), e per gli adulti dai 18 anni compiuti in condizioni di immunocompromissione, con vaccino Moderna Spikevax (qui le categorie interessate). La circolare ministeriale del 20 febbraio scorso indica che è raccomandabile somministrare una dose booster dopo quella addizionale di vaccino antiCovid-19 ai pazienti affetti da immunodepressione una volta che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose addizionale.

Dalle 12 di domani, 1 marzo, invece, sarà possibile prenotarsi per la somministrazione del vaccino per il Covid-19 Nuvaxovid (Novavax). Le vaccinazioni saranno eseguite a partire dal 3 marzo nei centri vaccinali di tutte le aziende sanitarie della nostra regione.

Novavax può essere somministrato a tutti i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni solo per il ciclo primario. Possono, quindi, ricorrere a questo vaccino solo coloro che non hanno effettuato alcuna vaccinazione anti Covid-19.

I cittadini interessati potranno prenotarsi attraverso i consueti canali: il Call center regionale, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 8 alle 17 allo 0434-223522, gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la Webapp.

Per i soggetti immunocompromessi, all'appuntamento per la somministrazione occorrerà portare con sé il modello di autocertificazione, che attesta l'immunocompromissione, e il documento di identità.