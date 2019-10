Friuli Venezia Giulia e Toscana unite sulla strada della medicina personalizzata

Una collaborazione tra pubblico e privato volta all’ottimizzazione delle infrastrutture di ricerca, al trasferimento tecnologico, alla promozione della crescita della competitività e allo sviluppo di reti di eccellenza nazionale e internazionale, nei settori della ricerca e sviluppo e più specificamente nel settore della genomica, anche tramite la progettazione e realizzazione di progetti condivisi. È questa la finalità dell’accordo siglato a Firenze tra Area Science Park e Fondazione Toscana Life Sciences che dà vita a un modello di collaborazione nei campi della ricerca di base, clinica, traslazionale e applicata che può fungere da apripista a livello nazionale.

La collaborazione ha una durata di 5 anni e s’ispira ai principi e alle iniziative strategiche messe in cantiere dal sistema Argo, un modello industriale sostenuto da Mise, Miur e Regione Friuli Venezia Giulia che investe su formazione, trasferimento dei risultati della ricerca all’impresa e potenziamento delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche con l’intento di aumentare la produttività economica e generare nuovi posti di lavoro.

“Mettere in rete infrastrutture tecnologiche, potenziarle e ottimizzarne l’utilizzo, è uno degli obiettivi principali del Sistema Argo, il modello industriale sperimentato in Friuli Venezia Giulia e che ora si estende a livello nazionale - ha spiegato Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park - Stiamo costruendo, in ogni territorio, un network di interlocutori e partner in grado di dare valore al sistema Argo e arricchirlo con competenze specifiche. In Campania, l’Università di Salerno, in Toscana, la Fondazione Toscana Life Science. Tutto nel segno di un sistema, a disposizione di ricerca e impresa, che funziona solo se persegue obiettivi comuni e condivisi”.

Il sistema Argo ha sviluppato - e sta consolidando - in Friuli Venezia Giulia quattro progetti complessi: la creazione a Trieste del Porto dell’Innovazione industriale; la nascita di una rete per la generazione di imprese ad alto tasso di innovazione; l’attivazione e il consolidamento di una piattaforma (IP4FVG - il digital innovazione hub del Friuli Venezia Giulia) a supporto della digitalizzazione delle imprese su scala regionale e, infine, la realizzazione di piattaforme scientifiche e tecnologiche aperte alle imprese. Ed è proprio su questo ultimo asset che si concretizza la collaborazione con la Fondazione Toscana Life Science.

“Toscana Life Science è un punto di riferimento per il settore delle scienze della vita, è una realtà che attrae risorse e realizza progetti con ricadute dirette sul territorio in cui opera e non solo. Averlo come partner ci darà la possibilità di mettere in rete competenze e infrastrutture tecnologiche per lavorare assieme e raggiungere risultati scientifici di impatto, utili sia per il mondo della ricerca che per quello dell’impresa - ha dichiarato Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park -. L’accordo con Toscana Life Science rappresenta un’ulteriore tappa del percorso per la costruzione di una rete nazionale focalizzata su ricerca e innovazione, a cui stiamo lavorando negli ultimi tempi. Una rete di infrastrutture che include Trieste, Salerno e, ora, Siena e che, presto, si arricchirà di nuovi partner”.