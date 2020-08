FriulMedica, test sierologici gratuiti ai minorenni

FriulMedica dona il test sierologico antiCovid 19 a tutti i minorenni che si sottopongono a qualsiasi esame del sangue. La decisione va nel solco di quanto FriulMedica attua in ormai 11 anni di attività di prevenzione a tutto campo, un impegno che le ha permesso d’essere accreditata al Servizio sanitario regionale in diverse attività quali cardiologia, dermatologia, diagnostica per immagini di primo livello, endocrinologia, diabetologia, medicina fisica e riabilitativa, medicina di laboratorio, oculistica in attesa di convenzionamento con la Regione.

In questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia anziché restare in attesa di eventi FriulMedica ha riorganizzato parte del suo laboratorio di analisi creando un reparto per la ricerca del virus che tanto condiziona e condizionerà, purtroppo, la nostra vita futura. Nella struttura di Codroipo è stata installata una nuova macchina estremamente performante sia sulla parte sierologica (prelievi del sangue) per la ricerca degli anticorpi IGC ed IGM che determinano la positività al coronavirus sia sulla parte microbiologica installando una serie di attrezzature all’avanguardia che hanno la capacità di processare circa 100 tamponi l’ora.

L’esame sierologico per la ricerca degli anticorpi IGC e IGM al pubblico costa 35 euro. Per le aziende che vogliono aderire a un percorso di screening come indicato da specifica deliberazione regionale, il costo viene commisurato alla quantità di personale. L’esame tampone costa 85 euro.

L’architetto Enrico Musso, titolare della FriulMedica, ha sempre avuto a cuore la salute dei bambini: “Sono il futuro della nostra esistenza, unico vero motivo di vita di uomini e donne” per cui in vista della riapertura delle scuole, prevista per il 16 settembre in Friuli, ha deciso di far eseguire i i test sierologici Covid 19 gratuitamente a tutti i minorenni che verranno a sottoporsi a qualsiasi esame del sangue.

Per agevolare i genitori questo tipo di attività sarà svolta su appuntamento (da fissare telefonando allo 0432/905679) ogni sabato mattina a partire dal prossimo sabato 5 settembre, previa ricetta medica.