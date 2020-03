Fvg, arrivate 250mila mascherine protettive

"Oggi sono state consegnate alla sede operativa della Protezione civile 250mila mascherine protettive che verranno immediatamente distribuite al Servizio sanitario regionale per garantire la protezione degli operatori. Si tratta di materiale reperito direttamente dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia con fondi propri. Queste dotazioni verranno ora fornite all'Agenzia regionale di coordinamento per la salute che le metterà a disposizione del servizio sanitario regionale, il quale stava per esaurire le scorte a propria disposizione. Si tratta di un risultato importante perché supporta la nostra sanità in un momento critico".

Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, evidenziando inoltre che "la Regione sta inoltre implementando la produzione di mascherine lavabili per la popolazione che, grazie a un aumento dei fornitori, passerà a breve da 26mila al giorno a 30mila. A breve saranno quindi fornite ai Comuni per la distribuzione ai cittadini in base ai criteri di priorità stabiliti dai sindaci".