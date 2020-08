Fvg in movimento, 10mila passi di salute a Sacile

Sarà presentato giovedì 20 agosto, alle 18, a Sacile il progetto ‘Fvg in movimento. 10mila passi di salute - percorso Denis Zanette lungo il Torrente Paisa’. Finanziato dalla Regione, s’inserisce nella più ampia programmazione integrata e coordinata di attività di promozione della salute prevista nel Piano della Prevenzione Fvg. E’ realizzato con il coordinamento di Federsanità Anci Fvg, in collaborazione con PromoTurismoFvg e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine. La finalità, insieme ai Comuni sedi dei percorsi (una quarantina), è quella di rendere facilmente accessibili le scelte salutari dei cittadini, promuovendo “corretti stili di vita”.

L’obiettivo è la massima diffusione tra la popolazione per favorire la pratica dell’attività fisica e motoria per tutti, insieme al coinvolgimento dei cittadini di tutte le età, anche tramite le associazioni locali e i gruppi di cammino che sono invitati a frequentare e promuovere i percorsi. Dopo l’adesione al bando (luglio-ottobre 2019) di ben 30 Comuni capofila, per una quarantina di Amministrazioni totali, compresi i partner, sono stati realizzati i cartelloni, in italiano e inglese e la segnaletica coordinata.

Attualmente sono in fase d’installazione sull’intero territorio regionale dove si tengono le presentazioni itineranti. Entro settembre saranno disponibili anche depliant e promozione online. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare i siti www.federsanita.anci.fvg.it; www.invecchiamentoattivo.fvg.it e www.turismofvg.it.

Il programma di giovedì 20 agosto (iscrizione con numero limitato, tramite mail a federsanita@anci.fvg.it secondo le regole per la sicurezza Covid-19), prevede i saluti dei rappresentanti di Direzione centrale salute della Regione, Federsanità Anci Fvg, PromoTurismoFvg e dell'assessore di Sacile, Anna Zanfrà, che ha curato il progetto a livello locale. Seguirà una passeggiata dimostrativa.

Il punto di partenza è nel parcheggio di via Carducci, davanti al Centro sociale Forum Due Mori dove è stato collocato lo specifico cartellone con l’itinerario e le indicazioni delle principali attrattive, link e QR code.

Il Percorso Denis Zanette, lungo il torrente Paisa dedicato al famoso campione sacilese di ciclismo, morto prematuramente (1970-2003), s’inserisce nella strategia della Città di Sacile, avviata agli inizi del 2000, per promuovere sani stili di vita e la prevenzione nei suoi diversi aspetti, come indicano l’Oms e la Rete Italiana Città Sane a cui Sacile aderisce.

Si tratta di un percorso urbano lungo circa 4 chilometri, adatto per famiglie, adulti, bambini e anziani, gruppi di cammino, nordic walking e non solo. E’ per la maggior parte ciclo pedonale e si articola su tracciati esistenti. L’itinerario corre prevalentemente lungo il percorso ciclo pedonale Denis Zanette e prosegue in località San Liberale per poi ritornare verso il centro storico, attraverso viale Trieste, via Cavour, la corte Ragazzoni e il Parco dell’Ortazza. Il percorso si snoda per buona parte in un’area naturale suggestiva. La restante all’interno del centro. Lungo il tracciato urbano è possibile ammirare la chiesa di San Liberale, il torrione di San Rocco e il palazzo cinquecentesco Ragazzoni.