Sono 29 i Comuni di tutta la Regione che hanno partecipato, con esito positivo, al bando regionale “Fvg in movimento 10mila passi di Salute”, coordinato da Federsanità Anci Fvg, per la realizzazione della cartellonistica e per i contributi per la riqualificazione e il completamento dei percorsi di cammino. Il progetto, avviato nel gennaio 2019 e reso possibile dal contributo della Regione, si avvale della collaborazione di Anci Fvg, dell'Università degli Studi di Udine e di PromoTurismoFvg.

Nei giorni scorsi si è riunita la Commissione per il Bando, composta da: Luana Sandrin, Direzione centrale Salute, Area Promozione Salute e Prevenzione, Alessandro Fabbro, Segretario Generale Anci Fvg, Tiziana Del Fabbro, Segretario regionale Federsanità Anci Fvg, Laura Pagani, Dies Università degli Studi di Udine e Alessia Del Bianco, PromoTurismoFvg.

La Commissione ha valutato, secondo i criteri indicati nel bando, le domande e i progetti dei Comuni richiedenti.

Grazie al progetto regionale nel 2020 verranno realizzati e installati i cartelloni con l'immagine coordinata e le schede dei percorsi che saranno promosse anche online, con la collaborazione con PromoTurismoFvg. Entro ottobre 2020 i Comuni procederanno, inoltre, con la riqualificazione e il completamento dei percorsi di cammino.

L’elenco dei 29 Comuni, in ordine alfabetico, è il seguente : Aiello del Friuli, Artegna, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Campoformido, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavazzo Carnico,Cervignano del Friuli, Clauzetto,Duino Aurisina, Fagagna, Frisanco, Majano, Montenars, Mortegliano, Moruzzo,Povoletto, Sacile, San Daniele del Friuli, San Quirino, Spilimbergo, Tolmezzo,Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Tricesimo, Turriaco e Udine. (Per informazioni e aggiornamenti : www.federsanita.anci.fvg.it )

Il Presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli, ha ringraziato la Regione,tramite il Vice Presidente Riccardi e la Direzione centrale Salute, in particolare l’Area promozione Salute e Prevenzione, per il concreto impegno per promuovere la Salute “globalmente” intesa, come indica l’OMS (“Carta di Ottawa”) e ha rivolto un sentito apprezzamento ai Comuni aderenti e al Comitato scientifico del progetto che da gennaio 2019 ha sviluppato il progetto e la fondamentale partecipazione dei Comuni, anche tramite incontri sul territorio, a Udine, San Daniele, Cervignano e Casarsa della Delizia.