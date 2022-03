Fvg in Movimento, al via il corso per ‘Walking Leader’

Partirà il 22 marzo a Gemona del Friuli, nella Sala Conferenze del Corso di Scienze Motorie dell’Università di Udine (piazza Simonetti), il ciclo d’incontri teorico-pratici per coordinatori di Gruppi di Cammino. Gli altri appuntamenti si terranno il 24 marzo a Muzzana del Turgnano, il 29 marzo a Turriaco e il 12 aprile a San Quirino.

Il corso è sostenuto dalla Regione - Direzione Salute e da Federsanità Anci Fvg, con il coordinamento scientifico del professir Stefano Lazzer, referente del Corso di Laura in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Udine.

Il Comune di Gemona del Friuli aderisce alla Rete di 70 Comuni del progetto Fvg in Movimento - 10mila passi di Salute, tramite il Percorso vita tra acque e castelli realizzato in collaborazione con le associazioni locali e il Dipartimento di Prevenzione di AsuFc.

Un'iniziativa accolta dall'amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Revelant con interesse e favore fin dal suo esordio e che - fanno sapere gli assessori alla sanità e politiche sociali, Monica Feragotto, e alla cultura, Flavia Virilli - ben coniuga la sfaccettata vocazione del mettersi in cammino, in grado sì di promuovere il benessere fisico ma anche di rappresentare un'importante opportunità per promuovere il territorio e scoprire le sue bellezze artistiche, storiche e naturalistiche.

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti gli interessati - fino all’esaurimento dei posti disponibili- nel rispetto delle regole anti-Covid.

Per iscriversi è necessario inviare una mail con nome, cognome e numero di cellulare a federsanita@anci.fvg.it

Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link