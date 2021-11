Fvg in movimento fa tappa a San Vito al Tagliamento

“San Vito al Tagliamento sempre più protagonista nelle iniziative che migliorano la vita di tutti”. Così il sindaco, Alberto Bernava, ha aperto la presentazione del cartellone e del percorso sanvitese 10.000 passi di Salute. “Si tratta – ha proseguito Bernava - di un percorso che unisce il tema della salute, della prevenzione, con quelli dell'ambiente e della godibilità del ricco patrimonio storico-culturale. Un percorso piacevole che permette a tutti, residenti e turisti, di conoscere gli angoli più caratteristici della nostra splendida cittadina”.

Il cartellone è collocato, in piazza del Popolo, all'ingresso del Parco Rota, vicino al Municipio ed è lungo ben 9.1 chilometri. Quindi, il sindaco ha ringraziato Federsanità Anci Fvg, tramite il presidente, Pino Napoli, insieme a tutti i relatori, in rappresentanza della Regione, dell’Università di Udine e di PromoTurismoFvg, nonché Alfredo Gregoris, assessore alla Tutela della Salute e la consigliera comunale Federica Fogolin, per aver realizzato il progetto con la precedente amministrazione comunale. Un grazie speciale poi a Giorgio Simon per le belle foto del cartellone insieme a tutto il gruppo fotografico della Somsi San Vito al Taglaimento e a Claudio Mansutti.

La Salute in tutte le politiche è la strategia dell’Oms dal 1986 e a San Vito lo ha testimoniato anche la presenza di quasi l’intera Giunta, gli assessori Giulia Napoli, Andrea Bruscia, Michela Bortolussi, Mauro Defend ed Erika Ostan, insieme a numerosi consiglieri comunali e a Micaela Paiero e a tutto il personale del Comune.

Molto significativi i saluti di Federica Fogolin e Marco Terenzi, Direttore amministrativo Ircsse Medea La Nostra Famiglia polo regionale, realtà fondamentale per molti bambini, adolescenti e le loro famiglie, peraltro associata a Federsanità Anci Fvg e, insieme all’ospedale, attraversata dal percorso.

E’ intervenuto anche il consigliere regionale Tiziano Centis che ha molto apprezzato la strategia del progetto e l’impegno di tutti coloro che lo realizzano. Importante anche la presenza di Valentino Gregoris, dell'associazione Noi uniti per l’Autismo che ha dato vita a camminate di sensibilizzazione sul tema dell’autismo, per far conoscere a cittadini e istituzioni la condizione e la situazione delle persone con autismo e delle loro famiglie.

E’ stato, quindi, presentato il progetto regionale, avviato e sostenuto dalla Regione - Direzione centrale Salute (dal dicembre 2018 ), che tramite due bandi dedicati ai Comuni, ha attivato una rete di ben 70 Comuni per 59 percorsi in tutta la Regione.

Il Percorso di storia e di persone: 10.000 passi per raccontare San Vito è stato presentato da Alfredo Gregoris, Assessore alla Promozione della Salute ed è seguita una bella passeggiata nella prima parte del percorso, dalla centrale Piazza del Popolo, su alcune vie del centro, fino la storica Torre Raimonda e poi nel variegato contesto della vita cittadina, tra palazzi storici del centro ad ambienti campestri e la memoria di una civiltà contadina da sempre presente nel tessuto sociale locale e testimoniata nel celebre romanzo di Pier Paolo Pasolini, “Il Sogno di una cosa”.

Molto numerosa la presenza dei rappresentanti di associazioni locali e singoli cittadini, i veri protagonisti e destinatari dei percorsi, tutti invitati a praticare il percorso, da soli o in compagnia, a promuovere passeggiate e Gruppi di cammino.