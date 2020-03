Fvg, salgono a 126 i casi di positività al Coronavirus

Salgono a 126 i casi di positività al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di dieci unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono complessivamente 2.073. 21 le persone attualmente ricoverate in ospedale, di cui cinque si trovano in terapia intensiva. Le analisi in corso sono 273.

Tre, invece, sono le persone decedute, di cui due a Trieste (di 62 e 88 anni con pluripatologie pregresse) e una a Udine (103 anni), che si aggiungono ai tre precedenti decessi di pazienti con altre patologie, risultati positivi al test per Covid-19, ovvero una 93enne udinese, un 89enne pordenonese e una 87enne triestina.

Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova.