Gallas, le badanti andavano vaccinate subito

"Sulla gestione generale dell'emergenza pandemica ad oggi non si è fatto a sufficienza. Il piano vaccinale è ancora troppo in ritardo, le badanti andavano incluse tra le categorie 'a rischio' fin dall'inizio, in quanto assistono persone non autosufficienti ed anziane. Ora a quanto pare si sta correndo ai ripari, meglio tardi che mai, ma bisognava pensarci prima".



Gallas Group è una delle aziende di riferimento del Friuli Venezia Giulia per l'assistenza domiciliare di anziani e persone non autosufficienti ha le idee chiare in merito alla gestione dei vaccini anti-Covid.



"In un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo da un anno - osservano da Gallas Group -, la possibilità che i nostri anziani vengano 'seguiti' a domicilio piuttosto che nelle Rsa garantisce maggior tutela e sicurezza alle famiglie".



“Fortunatamente - osservano da Gallas Group - pur mantenendo elevata l'attenzione verso tutte le normative anti Covid, in questo momento avvertiamo un po' meno apprensione rispetto al passato. Forse è merito della campagna vaccinale, che pur lentamente, per quanto concerne la terza età sembra aver preso la strada giusta, ma anche di una certa abitudine o assuefazione alla situazione emergenziale, con la quale, bisogna continuare a convivere. Oltretutto, dalla prossima settimana in Friuli Venezia Giulia ci sarà la possibilità, per le nostre assistenti domiciliari, di potersi vaccinare, e questo naturalmente garantirà ulteriore sicurezza alle famiglie. Speriamo che il numero di persone immunizzate continui a crescere, in modo da uscire il prima possibile da questa pandemia”.



"C'è anche un'altra modalità per rassicurare chi ricerca una badante - continuano da Gallas -, ed è quella dei test rapidi, semplici e quasi immediati, che le famiglie richiedono sempre più spesso, all'inizio del rapporto di lavoro, per verificare la negatività al Covid di queste nuove figure professionali che entrano nella loro vita".Fondata otto anni fa da uno staff giovane e preparato, in poco tempo è riuscita ad assurgere all'apice nel ramo dell'assistenza domiciliare e nell'offerta di colf e badanti a livello famigliare. Merito di Alberto e Lorenzo, i due fratelli che hanno scalato il ranking in quest'ambito diventato sempre più importante a livello sociale.Futuro assistenziale di qualitàOggi il gruppo continua a investire nel consolidamento delle strutture già esistenti, nelle quali si continua ad investire sul personale e sull'efficienza, e nell'espansione sempre più eterogenea al di fuori dei confini regionali, e in particolare verso quelle aree dell'Italia nord-occidentale nelle quali la richiesta per questo genere di servizi rimane elevata.Oltre al radicamento ulteriore sul territorio, come anticipato, Gallas Group si è espanso in questa prima parte di 2021 soprattutto in Lombardia ed in Piemonte: “Le filiali di Novara e Varese sono partite benissimo, c'è stato un grande riscontro da parte delle famiglie e anche delle badanti sin dai primi giorni di apertura. Siamo entusiasti di questa crescita cospicua in soli due mesi, anche considerando il periodo molto particolare ed il fatto che queste regioni siano rimaste costantemente in zona rossa o arancione in questi primi novanta giorni dell'anno”.Gli altri obiettivi per il 2021 sono legati al perseguimento del piano di sviluppo già programmato. Le future città target sono naturalmente top secret, ma sono sotto osservazione anche regioni dove attualmente l'azienda non è ancora presente.