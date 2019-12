Gemona modello per prevenzione/riabilitazione

"Un'iniziativa importante, che valorizza le competenze ormai riconosciute operanti da tempo al presidio ospedaliero di Gemona e che conferma il percorso scelto dalla Regione con la riforma del sistema sanitario: dare risposte adeguate alle attese dei cittadini utilizzando competenze e realtà disponibili". E' quanto ha sottolineato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso della presentazione del "Centro di promozione, prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico nel soggetto affetto da malattia cronica" nell'Aula Lodolo del presidio ospedaliero gemonese.

Davanti a una platea di medici e specialisti Riccardi ha innanzitutto ringraziato il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, e il commissario dell'Azienda sanitaria, Giuseppe Tonutti, per avere concorso alla costruzione di un progetto volto a favorire la salute dei cittadini e in particolare dei pazienti che hanno necessità di svolgere attività fisica per la riabilitazione da malattie croniche.

"Gemona interpreta un modello - ha aggiunto il vicegovernatore - del quale sarebbe stato necessario prendere coscienza già diversi anni fa: un sistema autosufficiente e in grado di dare risposte adeguate alle esigenze di salute dei cittadini".

Il Centro, che promuoverà l'attività motoria secondo le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, è stato istituito tenendo conto del fatto che l'esercizio fisico, accompagnato a variazioni dello stile di vita, ha dimostrato benefici evidenti su prevenzione e cura delle persone e dei pazienti affetti da malattie croniche.