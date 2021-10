Gestione della ventilazione nei pazienti con danno cerebrale

Asugi ha autorizzato il dottor Erik Roman-Pognuz, dirigente medico presso la S.C. Anestesia Rianimazione e Terapia Analgesica, a condurre lo Studio no-profit intitolato "Studio osservazionale multicentrico sulla gestione della ventilazione nel paziente con danno cerebrale acuto: Ventibrain" secondo le modalità indicate nel protocollo di studio approvato dal Comitato Etico Unico Regionale – FVG.



Lo studio osservazionale, prospettico multicentrico verrà condotto su pazienti con gravi deficit neurologici ricoverati nelle rianimazioni. Lo studio parte dal presupposto che la "ventilazione polmonare protettiva" (che ha dimostrato di ridurre la morbilità e la mortalità dei pazienti ricoverati con sindrome da distress respiratorio acuto, ossia la cosiddetta ARDS, che caratterizza i pazienti con COVID-19 nelle ultime fasi della loro storia naturale), sembra avere un effetto benefico su pazienti con polmoni sani e in ambito perioperatorio.



Lo scopo di tale studio è di valutare, su una coorte di 3.000 pazienti con deficit neurologico grave in rianimazione, di cui 30 pazienti dalla S.C. Anestesia Rianimazione e Terapia Analgesica ASUGI, la normale pratica di ventilazione attuata in pazienti neuro-critici intubati e ventilati nei primi 14 giorni dopo l’inizio della ventilazione meccanica. L'obiettivo primario è determinare le impostazioni di ventilazione dei pazienti neurocritici intubati e ventilati meccanicamente ammessi in terapia intensiva.