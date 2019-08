Gianpiero è in volo per l’Italia

L’avventura americana di Gianpiero, il lancere di stanza a Codroipo che, a metà luglio, si è sottoposto a un delicato intervento per combattere una grave forma di sarcoma, si è conclusa con un lieto fine. Il militare, infatti, ha ricevuto il via libera per il suo rientro a casa. L’oncologo che lo ha seguito al Presbyterian Hospital di New York ha acconsentito al suo viaggio aereo. In queste ore, quindi, Gianpiero è in volo e, nel primo pomeriggio, raggiungerà Roma. Da lì il trasferimento a San Severo, nel Foggiano, dove potrà riabbracciare la sua famiglia.

Una bella notizia per la moglie Barbara, che lo aveva seguito in questo viaggio della speranza e nella lunga degenza ospedaliera, e i due figli, rimasti in Italia a fare il tifo per il papà, assieme alle tantissime persone che, con la loro generosità, hanno reso possibile l'operazione salvavita.