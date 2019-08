Gianpiero dimesso dall'ospedale

"Finalmente fuori!". Sono state queste le parole con cui Barbara ha annunciato che il marito Gianpiero è stato dimesso dal Presbyterian Hospital di New York. Il lanciere di stanza a Codroipo era stato sottoposto, a metà luglio, a un delicato intervento salvavita per combattere una grave forma di sarcoma.

Un viaggio della speranza, reso possibile grazie alla solidarietà di tantissime persone.

Ora il militare rimarrà a New York per qualche settimana, proseguendo con le cure a domicilio e i controlli. Nel frattempo lo staff del dottor Kato definirà come dovrà proseguire la sua terapia.