Gioco d’azzardo, web e altre dipendenze, dalla conoscenza alla cura

Asugi rinnova la collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e quella di Trieste per la realizzazione del Corso di perfezionamento interateneo “Gioco d’azzardo, web e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura.” per l’anno accademico 2020/2021.

Il corso è stato istituito con l’obiettivo di formare operatori in grado di conoscere in maniera approfondita le dipendenze patologiche comportamentali e da sostanze, fornire idonei strumenti e le migliori pratiche di cura basate su un approccio scientifico, sviluppare le necessarie competenze relazionali, conoscere l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi e sviluppare capacità di ricerca sul campo delle dipendenze patologiche.

L’offerta formativa ha ottenuto una alta adesione in entrambe le precedenti edizioni, per la rilevanza dell’intervento ai fini della riqualificazione del sistema di cura che opera nel campo delle dipendenze patologiche.

Il corso è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del sostegno alla prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo.