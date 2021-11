Giornata del dono per l’Afds Amatori Calcio Brugnera

Il riposo dal campionato è stato per l’Afds Amatori Calcio Brugnera Libertas l’occasione perfetta per dedicarsi all’impegno sociale che portano anche nel nome. Domenica 31 ottobre, mentre in giro i bambini erano vestiti da mostri assetati di sangue, l’associazione ha interpretato a suo modo la festa di Halloween partecipando ad una giornata di donazione, organizzata dall’Afds Donatori Brugnera-San Cassiano, capitanata dal presidente Graziano Montagner e dall’infaticabile vicepresidente Mauro Verardo.

La società ha così presentato tre nuovi donatori, coinvolgendo Andrea Santarossa, Massimo Verardo, e persino lo sponsor Tecneco Claudio Giacomin, oltre ai vecchi donatori, il presidente Valentino Sandrin, il consigliere Fabrizio Francescut e il giocatore Mauro Modolo.

La squadra, infatti, non solo ritiene la donazione di sangue un importante contributo civile, che porta ogni membro a dare personalmente il buon esempio, ma si impegna attivamente a reclutare nuovi donatori, affinché lo sport usi il proprio naturale potere aggregante per una favorire una buona causa.