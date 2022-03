Giornata del fiocchetto lilla contro i disturbi alimentari

Grazie all’interessamento e alla sensibilità dell’Amministrazione comunale di Palmanova, martedì 15 marzo la Fenice Fvg Odv che intende sensibilizzare le istituzioni, fare corretta informazione, sostenere pazienti e famiglie, sarà ospitata a presso la Polveriera Garzoni in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla.

Noela Ontani, musicista e musicoterapista, e l’attore di teatro Manuel Buttus, attore del Teatrino del Rifo, grazie a una performance ad hoc ci avvicineranno in punta di piedi, attraverso le emozioni, al delicato mondo dei Dca. Sarà un momento di riflessione e anche di emozione.

L’evento sarà introdotto dagli interventi dal sindaco Giuseppe Tellini, da Ezio Bertossi, neuropsichiatra infantile AsuFc e del Centro Disturbi alimentari di Palmanova, Donatella Martini, Presidente Fenice Fvg Odv, riferimento territoriale dal 2008.

Registrazione sul posto e accesso con super Green Pass. Per informazioni: fenicefvg@libero.it e comunicazio-ne@comune.palmanova.ud.it

La settimana del Fiocchetto Lilla 2022: gli altri eventi a Udine. Mercoledì 16 marzo alle 18, ospiti della Biblioteca Joppi a Udine, per la serie di eventi “Dialoghi in Biblioteca” organizzati ogni mercoledì dalla biblioteca civica, toccherà alla lettura di una delle più recenti pubblicazioni, “Nella mia Buccia” di Stefania Del Rizzo illustrata da Silvia Pentore, edita dall’Orto della Cultura. Il libro è stato pubblicato nel settembre 2021 e rientra nelle attività del Progetto Abbraccio della Fenice Fvg. Anna Romanin e Donatella Martini dialogheranno con l’autrice.

“Nella mia buccia” nasce dall’esigenza di Stefania, l’autrice della filastrocca, di dare voce ai sentimenti e alle paure che abitano e si muovono dentro ai ragazzi ed alle ragazze che soffro-no di disturbi legati all’alimentazione. Per iscrizioni fino ad esaurimento po-sti: bcusm@comune.udine.it 0432-1272589. È richiesto il Green Pass rafforzato.

Il 19 marzo, dalle 9.30, a Palazzo Antonini, primo corso per giornalisti dedicato alla corretta informazione dei DCA. Il ruolo del giornalista è fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica, perchè egli è il tramite tra il mondo dell’informazione e il complesso mondo interessato dalla malattia: i pazienti, le loro famiglie, i medici, gli operatori. Sia che il giornalista si occupi o meno di ambito sanitario. Pertanto questo Corso di formazione vuole dare strumenti di comprensione e attivare la responsabilità nella divulgazione di notizie inerenti i DCA. La delicatezza dell’argomento richiede parole giuste senza spettacolarizzazioni e capacità di discernimento; la scorretta informazione porta a stigmatizzare e giudicare la persona malata e la famiglia, e a creare isolamento nell’ambito sociale (come la scuola o le associazioni sportive). Inscrizioni tramite la piattaforma

Il Fiocchetto Lilla, cos’è? Il Fiocchetto Lilla ha cadenza annuale e vuole fare corretta informazione per sensibilizzare le Istituzioni e le figure che si trovano a giocare un ruolo chiave nel riconoscimento dei primi segnali dei disturbi alimentari: medici di base, pediatri, psicologi e nutrizionisti, allenatori sportivi, professori e mondo della scuola. L’intento è anche supportare le famiglie, che spesso si sentono isolate e confuse sulle azioni da compiere, e che alle volte non hanno strumenti suf-ficienti per capire di trovarsi di fronte ad una malattia.

I dati ufficiali non sono incoraggianti: anoressia nervosa, bulimia, binge-eating sono cresciuti in regione Friuli Venezia Giulia e in Italia a patire dal lockdown. Si parla di un + 30% su scala nazionale. Oggi le malattia annesse ai disturbi alimentari coinvolgono una fascia di ragazze e ragazzi di età sempre più giovane, addirittura bambini di 8, 9, 10 anni.

"Il Fiocchetto lilla è il simbolo della lotta contro i DCA e di una nuova cultura che abbatte il muro dei pregiudizi. Dedicare un evento ai Disturbi del Comportamento Alimentare significa aumentare l’attenzione della popolazione e delle Istituzioni attorno a queste patologie che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo" dice Donatella Martini presidente dell’Associazione Fenice Fvg Odv.

È fondamentale implementare la corretta informazione intorno ai DCA, per facilitare la comprensione dei meccanismi che favoriscono la malattia attraverso una rete assistenziale orien-tata all’individuazione precoce del disturbo e tramite l’attivazione di percorsi riabilitativi multidisciplinari specializzati. I DCA necessitano di un trattamento specialistico multidisciplinare, che coinvolge professionisti di diversi ambiti; se non trattati tempestivamente e adeguatamente tendono ad avere un andamento cronico con frequenti ricadute.

Le illustrazioni sono delle ragazze dei Centri di cura della Regione e rientrano nel Progetto Abbraccio della Fenice Fvg, tranne “Il Serpente” che è dell’illustratore Giovanni Mucci