Giornata Internazionale per l’Epilessia, gli esperti rispondono

Quest’anno, la Giornata Internazionale per l’Epilessia si celebrerà il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino che, oltre ad essere il Patrono degli Innamorati, è anche il Patrono dei pazienti affetti da epilessia.



In occasione della Giornata internazionale dell'epilessia, per sensibilizzare le persone su questa malattia e i trattamenti sanitari possibili, i monumenti di molte città della regione saranno illuminati di viola, da Trieste con la fontana in piazza della Borsa, e poi Tolmezzo, Gemona, Tricesimo, Tarcento, Tavagnacco e Porcia.



Per informare correttamente su una malattia che ancora oggi causa diffidenza e vive ancora troppo spesso nell'ombra, torna anche quest'anno l'appuntamento 'Parla con noi', un'occasione per dialogare con esperti epilettologi, porre quesiti e trovare risposte per conoscere meglio l'epilessia.



Gli epilettologi del Triveneto, insieme alle associazioni dei pazienti Fuori dall’Ombra, Associazione Epilessia FVG onlus, Epinet Rete Epilessia Alto Adige e AEassociazioneepilessia O.d.V., lunedì 14 febbraio, hanno organizzato un pomeriggio di incontri divulgativi, in cui i pazienti potranno contattare direttamente gli esperti. L’evento si terrà online, ed è gratuito. Per parteciparvi basta accedere al link anche dall’area news del sito fuoridallombra.org.



Ogni partecipante potrà porre domande scritte sugli argomenti proposti, attraverso la chat della piattaforma Zoom. Il moderatore di ciascuna sessione raccoglierà le domande e le rivolgerà agli esperti coinvolti nell’iniziativa.Alle 14.00 la dottoressa Giada Pauletto, neurologa della Soc di Neurologia dell'ospedale di Udine e consigliere regionale della Lice, introdurrà la giornata. Dalle 14.10 alle 15:20 è in programma l'incontro '' moderato da Francesco Brigo (Merano) con le relazioni di Fabrizio Rinaldi (Merano) e Bruna Nucera (Merano). Seguirà una breve discussione di casi clinici con Alessandra Gaiani (Trento). Question time: Alessandro Iodice (Trento)Dalle 15:20 alle 16:30 spazio a '', incontro moderato da Francesca Darra (Verona) con le relazioni di Maria Federica Pelizza (età evolutiva) (VicenzaPadova) e Filippo Dainese (età adulta)(Venezia). Seguirà una breve discussione di casi clinici a cura di Natascia Casula (Mestre), Tommaso Lo Barco (Verona Question time: Marzia Ottina (Padova), Federica Ranzato (Vicenza), Jacopo Proietti (Verona).Dalle 16:30 alle 17:40 appuntamento con '', moderato da Paolo Bonanni (Conegliano, TV) con le relazioni di Christian Lettieri (Udine): neuromodulazione, Federica Ranzato (Vicenza): termoablazione, Annacarmen Nilo (Udine): dieta chetogenica, David Stokelj (Trieste): cannabidiolo. Question time con Marco Belluzzo (Udine), Pierlugi Dolso (Udine), Alberto Vogrig (Udine), Barbara Cruciatti (Pordenone), Alessandro Marini (Gorizia).