Giornata mondiale dell’Alzheimer a Udine

L’emergenza non ferma le celebrazioni per la 23esima Giornata mondiale dell'Alzheimer. L’Associazione Alzheimer Udine Onlus, infatti, ha deciso di organizzare un’occasione di riflessione e approfondimento, nella quale non mancheranno, però, alcuni momenti musicali.

L’appuntamento è per venerdì 4 settembre, dalle 15, sotto la Loggia del Lionello (Comune di Udine), per un incontro aperto a tutta la cittadinanza, ma con obbligo di prenotazione, nel rispetto delle norme anti-Covid (da comunicare al numero 0432-25555 o via email all'indirizzo alzheimer.udine@libero.it). L’evento è patrocinato dal Comune di Udine, presente con il suo progetto Citta Sane nell'ambito del programma Dementia Friendly Community, e sostenuto dalla Fondazione Friuli.

“Solo nella nostra regione – hanno ricordato nella conferenza stampa di presentazione la presidente dell’associazione Mariangela Esente e il neurologo Iacopo Cancelli – le persone affette da Alzheimer sono oltre 20.000. L’appuntamento annuale sarà, quindi, l’occasione per affrontare la malattia parlando delle più recenti novità in ambito medico, delle metodologie per una diagnosi sempre più precoce e ‘preventiva’, ma anche dei progressi nel campo della ricerca farmaceutica”.

Venerdì 4, il programma prevede, in apertura, i saluti dell’assessore comunale alla salute Giovanni Barillari e della presidente Esente. Spazio, quindi, all’esibizione del coro ‘The Messengers Mass Choir’. Dopo la prima parte musicale, sarà la volta della tavola rotonda con il neurologo Cancelli e la neuropsicologa Sara Naliato, che affronterà gli aspetti inerenti la malattia nel contesto familiare, moderati da Guido De Michielis. Alle 17.30, gran finale con l’esibizione della Soul Orchestra.