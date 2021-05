L'8 maggio, in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, padre fondatore dell'Associazione e, anche quest’anno, in un momento particolare di emergenza sanitaria vede impegnati costantemente miglia di volontari a favore della cittadinanza.

Francesco Rocca, presidente nazionale della Cri e della Federazione Internazionale, ricorda: "Tutto questo si traduce in numeri impressionanti. Oltre un milione e mezzo di giorni di volontariato in un anno. Siamo ancora nel mezzo della pandemia e non possiamo certo festeggiare, ma celebrare questa straordinaria risposta umana nella difficoltà sì, perché da questo spirito scaturisce la ripartenza".

L'obiettivo di questa giornata, in questo momento particolare, è quello di avvicinare le Istituzioni e la cittadinanza al Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e far conoscere quali sono gli obiettivi e i compiti dei volontari, nonché le attività svolte nel corso dell’emergenza Covid che vede impegnati quotidianamente, da un anno e due mesi, migliaia di persone in tutta Italia a sostegno diretto della popolazione.

In particolare i volontari, le crocerossine e il personale del Corpo militare volontario della Cri del Comitato di Gorizia, a partire dal 9 marzo 2020, hanno svolto molteplici attività socio assistenziali a favore della popolazione in difficoltà o in stato di necessità, fornendo un aiuto insostituibile e qualificato. I numeri parlano da soli: 4.270 turni, 14.128 ore di servizio, 1.898 famiglie supportate, 512 tra farmaci e spese a domicilio, 141 piccole commissioni a domicilio, 262 trasporti sanitari e 1016 visite ambulatoriali/assistenza sanitaria, 1.418 informazioni telefoniche Covid, 215 interventi di orientamento psicologico e 21.707 chilometri percorsi.

Inoltre, dall'1 febbraio la Cri fornisce assistenza nei centri vaccinali di Gorizia e Monfalcone, con 210 presenze complessive. Queste le attività svolte grazie all’insostituibile opera dei volontari che, con spirito di abnegazione, operano nell’interesse della collettività. Non va, inoltre, dimenticato che nel corso della pandemia sono caduti 19 volontari delle tre componenti associative nell’adempimento del dovere in attività di servizio a causa del virus.

Allo scopo di ricordare questa giornata e il suo profondo significato etico-morale, come ormai consolidata tradizione, sarà consegnata dalla presidente territoriale Ariella Testa e da una rappresentanza di volontari al sindaco della città di Gorizia, Rodolfo Ziberna, rappresentato dall’assessore al Welfare Silvana Romano, a nome del comitato goriziano la bandiera della Croce Rossa che sarà esposta nel palazzo comunale di Gorizia per l’intera giornata. Inoltre, nei 14 comuni del mandamento Cri-Gorizia (Destra Isonzo) saranno donate altrettante bandiere associative per l’esposizione nelle rispettive sedi municipali, a testimonianza del vincolo con il territorio di riferimento da parte dei Volontari Cri.