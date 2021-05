Giornata Mondiale della fibromialgia, via Mercatovecchio si illumina di viola

Mercoledì 12 maggio, a partire dalle ore 18:00, via Mercatovecchio sarà illuminata di viola al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla fibromialgia.



L’evento è promosso dal Comitato Fibromialgici Uniti - Italia (Organizzazione di volontariato) in collaborazione col Comune di Udine nell’ambito della Giornata Mondiale della Fibromialgia che vede la partecipazione di oltre 400 comuni italiani e vuole essere la prima di una serie di iniziative tese a far conoscere le problematiche legate alla patologia.



Per questo stesso motivo domenica 16 maggio sarà allestito in piazza San Giacomo un banchetto in cui sarà disponibile materiale informativo e i volontari del Comitato saranno a disposizione dei cittadini. Il punto di ritrovo per la cerimonia di presentazione dell’iniziativa sarà alle ore 21:00 in via Mercatovecchio, lato Loggia del Lionello (in caso di maltempo, sotto il portico lato Castello). Saranno presenti il Sindaco Pietro Fontanini, la Referente Regionale FVG Elisa Lombardi, l’Assessore alla sanità Giovanni Barillari, il Consigliere Comunale Luca Onorio Vidoni, la Dott.ssa Simona Liguori, componente del Comitato Tecnico Scientifico, e le volontarie dell’associazione.