Anche in Friuli oggi si celebra la Giornata mondiale della menopausa. “L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire le complicanze a medio-lungo termine, come malattie cardiovascolari e osteoporosi" riferisce il dottor Michele Vanin, Direttore della Struttura di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo-San Daniele.

Il 18 ottobre presso l’Ospedale di San Daniele sarà attivo un servizio ambulatoriale gratuito per le donne in menopausa. Il servizio offrirà visite/controlli e consulenze ginecologiche. Le prestazioni saranno effettuate dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16 con Ginecologo dedicato.

La giornata dedicata alla menopausa è rivolta a tutte le donne che si trovano già in questa condizione o che si stanno avvicinando a questo cambiamento. Il Presidio Ospedaliero di Tolmezzo-San Daniele è accreditato da anni con i “Bollini Rosa – Ospedale a misura di donna”, accreditamento rilasciato dall’ Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna.

Per fissare l’appuntamento le signore interessate possono telefonare al 0432-949392 oppure al 949392, dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 12.30 specificando di voler partecipare all’iniziativa del 18 ottobre.