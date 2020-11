Anche la Polizia di Stato di Trieste è vicina all’Associazione Scricciolo. In occasione della Giornata mondiale della prematurità, per portare a conoscenza del più ampio numero di persone il problema dei neonati prematuri, due operatori della Questura “sostengono” la maglietta viola realizzata per l’occasione, contenente il logo dell’Associazione promotrice dell’iniziativa, del Burlo Garofalo di Trieste e l’indicazione Sergio 420 gr, il nome di battesimo e il peso estremamente ridotto di un bimbo che è riuscito a sopravvivere.

Un neonato su dieci è prematuro e purtroppo si tratta di una problematica sempre più attuale e trasversale.

Con questa foto la Polizia di Stato cerca di fare squadra. Uno scatto che vuole essere un grido di speranza. Per non lasciare indietro mai nessuno. Quindi, #siamotuttinatiprematuri e #scricciolo2007

Per ulteriori informazioni www.scriccioloassociazione.org