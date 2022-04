Giornata Mondiale della Salute ad Amaro

Giovedì 7 aprile, Giornata mondiale della Salute dell'Oms, in Friuli Venezia Giulia sarà festeggiata all'insegna del progetto Fvg in movimento - 10 mila passi di Salute con la presentazione del percorso di Amaro 'A passo d'Asino', la passeggiata guidata da un laureato in Scienze Motorie Università di Udine e l'incontro, nel Municipio di Amaro, con Slow Food e Slow Medicine Fvg (su iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili).

L'Oms, per la Giornata Mondiale della Salute 2022, intende focalizzare l’attenzione sulle azioni urgenti e necessarie per mantenere sani gli uomini e l’ambiente e rafforzare un movimento utile per creare società e comunità attive per la Salute e il Ben-essere globale.

Federsanità Anci Fvg, insieme alla Direzione centrale Salute e ai partner del progetto '10mila passi di Salute', Università degli Studi di Udine – Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche e Corso di Laurea in Scienze Motorie, PromoturismoFvg e la Rete dei 70 Comuni (per 59 percorsi), organizza ad Amaro un pomeriggio dedicato alla promozione di buone pratiche per la Salute.

Il programma inizierà alle 15, con il ritrovo dove è stato posizionato il cartellone del progetto, all’inizio del ponte che da Amaro porta a Carnia (sotto il viadotto dell’autostrada), e prevede, dopo i saluti della Sindaco di Amaro e dei rappresentanti della Direzione centrale Salute, di AsuFc e di Federsanità Anci Fvg, la presentazione del percorso 'A passo d’Asino' e la passeggiata guidata a cura di un laureato in Scienze Motorie dell’Università di Udine, parte pratica del corso per Coordinatori di Gruppi di cammino.

Seguirà, verso le 17, nel Municipio di Amaro (su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili), l’incontro con i rappresentanti di Slow Food Alto Friuli, condotta Gianni Cosetti Carnia e Tarvisiano, per la presentazione del progetto In Campo Assieme e l’intervento della referente di Slow Medicine Friuli Venezia Giulia.