Giornata mondiale della salute mentale, servizi di prossimità e budget

L’OMS, per la giornata mondiale della salute mentale, lancia la campagna “Move for mental health: let’s invest/Muoviti per la salute mentale: investiamo”. La campagna si basa sul concetto che, se da un lato la salute mentale ha ricevuto una crescente attenzione globale negli ultimi anni, non ultimo a seguito della crisi mondiale causata dalla pandemia COVID-19, che ha evidenziato il grave impatto dell’infezione e dell’isolamento sociale sulla salute mentale in termini di stress psicologico e maggior incidenza di disturbi mentali, dall’altro la salute mentale non ha ricevuto un adeguato investimento di risorse. Già a maggio le Nazioni Unite e l’OMS, con il Documento "COVID-19 and the Need for Action on Mental Health", avevano sottolineando la necessità di porre la tutela della salute mentale al centro di ogni strategia di affrontamento della pandemia, evidenziando lo storico sottoinvestimento nella salute mentale.

Inoltre l’Oms segnala che quasi un miliardo di persone al mondo soffre di un disturbo mentale e chiunque, ovunque, può essere colpito. Tuttavia il divario tra la domanda e l'offerta di servizi di salute mentale rimane sostanziale: le gravi lacune che ancora esistono nella cura della salute mentale sono il risultato di un insufficiente e inadeguato investimento nella promozione, prevenzione e cura della salute mentale.



Questa campagna per offrire a tutti l'opportunità di fare qualcosa che affermi la vita: come individui, per intraprendere azioni concrete a sostegno della nostra salute mentale e per sostenere amici e familiari che stanno lottando; come datori di lavoro, intraprendere iniziative per mettere in atto programmi per il benessere dei dipendenti; come Governi, per impegnarsi a stabilire o ampliare i servizi di salute mentale; e come giornalisti, per dire al mondo cosa si può e si deve fare di più per rendere la salute mentale una realtà per tutti.Nel 2020 lo stigma, la discriminazione e le violazioni dei diritti umani delle persone con problemi di salute mentale rimangono pressoché immutati.Fondamentale, oggi ancor più di ieri, sviluppare in tutta la nazione Dipartimenti di Salute Mentale con Servizi territoriali aperti sulle 24h, proattivi e di prossimità e che, assieme ai partner del Terzo Settore, superino la visione ambulatoriale per garantire continuità, interventi non solo riparativi e diretti ai sintomi ma in un'ottica di sistema, tenendo conto della complessità dei bisogni dei soggetti e delle loro famiglie e dei loro diritti, ma soprattutto con il coinvolgimento delle persone che vivono l’esperienza del disturbo mentale.In quest’ottica, anche il Ministero della Salute celebrerà quest’anno la giornata della salute mentale con un evento dal titolo: “Per una salute mentale di comunità: servizi di prossimità e budget di salute”