Oggi ricorre la Giornata mondiale per la consapevolezza degli abusi sugli anziani voluta dall’Onu, "un appuntamento molto importante, perché dobbiamo incrementare la prevenzione verso qualsiasi abuso nei confronti di persone che rappresentano una buona parte della popolazione del Friuli Venezia Giulia", commenta il presidente dell’Anap Fvg, Pierino Chiandussi.

Gli artigiani pensionati di Confartigianato Fvg si sono spesi in epoca pre Covid per una sensibilizzazione capillare contro le truffe di ogni sorta nei confronti degli anziani. "Solo da qualche giorno abbiamo ripreso l’attività in presenza e uno dei nostri obiettivi è proprio quello di riprendere le iniziative del programma “Più sicuri insieme” che condividiamo con il livello nazionale dal 2014", prosegue Chiandussi.

"Era tutto pronto a fine febbraio 2020 per l’appuntamento regionale esplicitamente dedicato alla prevenzione contro gli abusi – ricorda il presidente Anap Fvg -, quando abbiamo dovuto bloccare e disdire tutto ciò che era stato organizzato causa lockdown. Ora riprenderemo da dove ci siamo fermati".

Ciò che è rimasto sempre attivo è il numero verde 800 551 506, cui rivolgersi per essere aiutati a capire ed eventualmente essere indirizzati a denunciare. Inoltre, aggiunge Chiandussi, "con l’iscrizione all’Anap è inclusa un’assicurazione che, a certe condizioni ed entro un massimale, prevede un rimborso rispetto al danno subito".