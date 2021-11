Giornata Nazionale Parkinson a Pradamano

Il 27 novembre ricorre la Giornata Nazionale Parkinson e nella nostra regione la Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus assieme all’Aip-sezione Fvg e l' associazione “Amis dal Disu” organizzano un convegno dedicato. L’appuntamento di quest’anno si terrà a partire dalle 10 nella sala parrocchiale di Pradamano e non come di consueto al Gervasutta; l’accesso sarà consentito esclusivamente con Green Pass e mascherina; consigliata la prenotazione tramite whatsapp o sms al numero 333-1422841.

La malattia di Parkinson si manifesta sempre più frequentemente in età giovanile con effetti devastanti, ,molteplici problematiche fisiche e mentali oltre al classico tremore per cui è conosciuta. Importante è quindi avere occasioni come questa per conoscere meglio la patologia e cercare di affrontarla con coraggio.

"Purtroppo le attività di riabilitazione, essenziali per ritardare il decorso della malattia, negli ultimi due anni sono state bloccate a causa della pandemia e i malati friulani sono stati lasciati soli", denunciano le associazioni. "Tanta è quindi la voglia di rincontrarsi e poter di nuovo avere occasione di informarsi su questa malattia neurodegenerativa tanto complessa e poco conosciuta nei suoi molteplici modi di manifestarsi. Nel corso della manifestazione si parlerà della patologia e delle potenziali cure, ma anche dei benefici dell'attività fisica e ricreativa".