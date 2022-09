Giornata nazionale Sla: vino pregiato contro il caro bollette

E' una gara di generosità quella che Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) propone per sabato 17 e domenica 18 settembre, 15^ Giornata nazionale Sla. “Un contributo versato con gusto” - questo il nome del progetto – si raccoglieranno fondi che saranno utilizzati per alleviare le conseguenze del caro energia. Domenica 18 settembre, in oltre 150 piazze italiane e con una donazione minima di 10 euro sarà possibile aggiudicarsi una delle pregiate bottiglie di Barbera d’Asti DOCG e DOCG Superiore, messe a disposizione da 15 le cantine astigiane, grazie anche a Regione Piemonte, Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato e il contributo di Banca Mediolanum.

Le gravi conseguenze della crisi economica ed energetica stanno provocando pesanti conseguenze sulla vita di molte persone affette da Sla e la Giornata nazionale diventa, così, l’occasione per Aisla di offrire un aiuto tangibile. L’erogazione a fondo perduto a sostegno dei soci affetti da sclerosi laterale amiotrofica è possibile dopo specifica richiesta presentata entro il 30 settembre 2022. I criteri di ammissibilità e la domanda, estremamente snella e semplice alla compilazione, sono disponibili online sul sito www.aisla.it.

“AISLA si è sempre considerata una famiglia. In questi momenti aiutarci significa stringerci l’un l’altro. La complessità della SLA è tale che necessita, non solo del coinvolgimento di molteplici competenze specialistiche, ma anche di un considerevole numero di ausili tecnologici ed elettromedicali. Oltre al peso dalla malattia, la nostra gente rischia di essere schiacciata dal carovita. Ed è per questo che la nostra Giornata Nazionale non poteva che essere dedicata alle famiglie e per le famiglie. Intercettare un bisogno significa anche ascoltarlo. Ma bisogna ascoltarlo con la generosità del cuore. Un orgoglio responsabile e umile quello di essere persone che aiutano persone”, ha dichiarato Fulvia Massimelli, presidente nazionale AISLA Onlus.

Inoltre con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata nazionale Sla promuove la ricerca scientifica e i diritti fondamentali del malato. Ed è così che la sera della vigilia, sabato 17 settembre, al calar del sole i monumenti si illumineranno di verde. Coloriamo l’Italia di Verde con il sostegno di Anci,cambierà anche il volto delle piazze di Trieste, Majano e Percoto.