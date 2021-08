Giovani, anche in Fvg corsia preferenziale per i vaccini contro il Covid-19

"Da oggi anche in Friuli Venezia Giulia, i giovani dai 12 ai 18 anni avranno una corsia preferenziale per la vaccinazione anti Covid-19 e potranno accedere anche senza preventiva prenotazione, se pur quest'ultima resta comunque preferibile per evitare disagi".



A darne conto è il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a seguito dell'ultima direttiva del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo con cui indica alle Regioni la predisposizione di corsie preferenziali per l'immunizzazione dei più giovani.



"La misura è orientata a dare impulso alla campagna vaccinale per questa fascia d'età - ha spiegato Riccardi -; risulta particolarmente importante incrementare la copertura della vaccinazione nei giovani in vista dell'apertura delle scuole e dell'avvio della prossima stagione sportiva".



Alla luce delle indicazioni, le offerte vaccinali delle tre Aziende sanitarie prevedono delle integrazioni con date e orari diversi a seconda del territorio di appartenenza.



Nel dettaglio,organizza posti su prenotazione da oggi all'hub vaccinale all'Ente Fiera a Martignacco, a Gemona del Friuli nel centro Le manifatture e all'ospedale di Palmanova, mentre prevede posti ad accesso diretto nella sede gemonese Le manifatture fra le ore 12 e le 13 nelle giornate del 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 agosto e nell'Ente Fiera a Martignacco nella fascia oraria 18-19 il 19, 20, 23 e 27 agosto.Anche nell'da oggi, 16 agosto, la popolazione della fascia di età compresa fra i 12 e i 18 anni avrà corsie preferenziali per la somministrazione del vaccino. Ferma restando la possibilità di accedere liberamente in alcune sedi - solo per la somministrazione della prima dose - viene consigliata la prenotazione per questioni organizzative, al fine di evitare assembramenti e per garantire l'erogazione della prestazione.Le sedi in cui è possibile l'accesso diretto sono, per l'area giuliana: Trieste Molo IV ( solo oggi e domani 17 agosto) e la Centrale Idrodinamica in Porto Vecchio. Per l'area isontina: Ronchi dei Legionari al Palasport Armando Filiput in via Roma, Monfalcone al Centro anziani in via Fontanot 43 e Gorizia all'Ente Fiera in via della Barca 15.Infine, l'ha programmato da questa settimana un'offerta aggiuntiva di posti dedicati ai giovani fra 12 e 18 anni in tutte le sedi vaccinali aziendali e garantirà l'accesso diretto ai ragazzi rientranti in quella fascia che si presenteranno fra le 8.30 e le 8.45 dal 18 al 28 agosto compreso in Fiera a Pordenone.Viene consigliata comunque la prenotazione tramite gli usuali canali webapp, Cup, call center, farmacie e online sul portale https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/.