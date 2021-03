Giovedì al via le vaccinazioni a San Vito

Sono stati “bruciati” i tempi per l’allestimento del Palazzetto dello sport a Centro vaccinale di massa a San Vito al Tagliamento. Il sito, con sede in via Pietro Angelo Cristofoli a Ligugnana, ritenuto il più idoneo dall’Azienda sanitaria Friuli Occidentale tra i siti sottopostigli dall’Amministrazione comunale, vedrà aprire le porte come da previsioni l'1 aprile. In queste ore si stanno rifinendo gli aspetti logistici, domani saranno a punto i box e le attrezzature mediche per la somministrazione dei vaccini, mentre il giorno “x” per l’avvio rimane fissato per giovedì.

“Solo alcuni giorni fa - ricorda il Sindaco Antonio Di Bisceglie - era stato effettuato un sopralluogo dei siti candidabili a ospitare l’atteso servizio da parte dei massimi esponenti dell’AsFO per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19: al termine, l’indicazione era stata chiara e cioè che il Palazzetto di Ligugnana è il più appropriato a tale scopo e cioè quale piattaforma per l’avvio del piano delle vaccinazioni di massima che vede protagonista di accoglienza la cittadina di San Vito al Tagliamento”.

L’Amministrazione comunale è stata informata della necessità di occuparsi della logistica e degli allestimenti e la macchina comunale si è subito messa in moto per organizzare al meglio tale servizio, proprio in previsione delle numerose presenze attese a livello territoriale dal mese di aprile.

Il conto alla rovescia è partito e manca poco all’avvio: si inizia giovedì alle 8.45 e si proseguirà fino alle 19.45. Si ipotizza che si potranno eseguire circa 850 vaccinazioni al giorno, per due giorni a settimana (suscettibili di aumentare in seguito), con l’obiettivo di concorrere alla immunità di comunità. I giorni a regime del centro vaccinale sono mercoledì e giovedì. A livello organizzativo gli ambiti di competenza sono stati suddivisi in modo netto: tutta la logistica esterna è a carico del Comune che si è così dotata di un piano di sicurezza, mentre all’interno del palazzetto se ne occupa personale dell’AsFO. Oltre alla Giunta comunale, agli uffici comunali, alla Polizia locale, sono stati coinvolti i volontari della squadra della Protezione civile di San Vito e il gruppo Alpini di San Vito (gli Alpini di Savorgnano sono già impegnati nella sorveglianza al centro tamponi attivo nella frazione, presso l’ex scuola elementare).

Le “penne nere”, sotto la supervisione del responsabile sicurezza, perito Luigi Folin, si occuperanno dall’ingresso alla zona parcheggi dei veicoli delle persone da vaccinare che entreranno obbligatoriamente da via Trieste. Una volta parcheggiato, seguiranno un percorso dedicato fino all’ingresso principale della struttura dove personale della Protezione civile verificherà l’appuntamento dell’utenza: se sarà nelle liste saranno fatti accomodare all’interno del Palazzetto, sulla gradinata del piano terra. Protezione civile che si occupa anche del trasporto dei vaccini da Pordenone a San Vito e ritorno. Nell’area esterna e interna sarà presente idonea cartellonistica con le indicazioni da seguire.

Una volta entrati, il personale dell’Asfo si occuperà del triage dell’utenza rilevando innanzitutto la temperatura, poi sarà fatta accomodare. Al momento del proprio turno, la persona da vaccinare entrerà nell’area campo e indirizzata al box per l’inoculazione. Poi, seduti, l’attesa post inoculazione. Se non ci saranno problemi, l’utente potrà allontanarsi dalla struttura uscendo dal palazzetto lato via Progresso.

Il Sindaco Di Bisceglie lancia un appello: “Non ci si deve presentare con largo anticipo per non intasare il sistema di ingresso e al contempo per defluire in modo regolare. Così si evita il formarsi di lunghe code. Ricordo che può accedere alla struttura di vaccinazione solo chi ha la prenotazione”.

Per informazioni rivolgersi a: Comune di San Vito al Tagliamento -tel. 0434 842980; Distretto sanitario - tel. 0434841723, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Si ricorda che la prenotazione per la vaccinazione avviene tramite CUP -0434-223522 oppure tramite farmacie.

Per presentare al pubblico l’avvio del Centro vaccinazioni di San Vito, l’Amministrazione comunale ha organizzato per mercoledì 31 marzo, dalle 20.45, in diretta streaming sul canale Youtube comunale, l’iniziativa “Vita” ovvero spiegazione del Centro vaccinazioni assieme a una iniziativa musicale “per promuove il ritorno alla normale vita che il vaccino ci può dare”.