Giuseppe Napoli vicepresidente di Federsanità nazionale

Il Presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli, è stato nominato, ieri, vicepresidente vicario di Federsanità nazionale, su proposta della presidente nazionale Tiziana Frittelli, dai componenti dell’Esecutivo nazionale (videoconferenza). Insieme a lui, Giovanni Iacono, Presidente di Federsanità Anci Sicilia. Napoli ha inoltre la delega a seguire i rapporti con le federazioni regionali del Nord e Centro Italia.

Nell’occasione la Presidente Frittelli ha sottolineato la fase di rilancio di Federsanità, formalizzata un giorno prima (8 luglio) dalla sigla dello “storico” protocollo con Anci nazionale che apre una nuova stagione di forti collaborazioni sia con Anci e Commissione Welfare di Anci, sia con le Anci regionali, su temi di primaria importanza per i cittadini.

L’Accordo quadro mette al centro il ruolo attivo degli organismi territoriali ed è orientato su specifici obiettivi e ambiti di collaborazione: piano di azione comune per la promozione di sani stili di vita; valorizzazione del ruolo dei sindaci per promuovere la costruzione del welfare locale; migliore organizzazione, fruizione ed erogazione sul territorio dei servizi sanitari; sviluppo dell’“organizzazione a rete dei servizi” sanitari e socio-sanitari; programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale; accrescere il livello di consapevolezza ampliando il coinvolgimento degli attori non sanitari; creazione del WE-Community.

"Durante la crisi per l’emergenza Covid-19 è emerso in tutta la sua evidenza il ruolo della sanità di prossimità - Salute sul territorio e dei Sindaci nell’affrontare in prima persona le criticità esplose sui territori. In primo luogo l’integrazione operativa dei servizi di prevenzione e di assistenza alla persona, già oggetto di specifici tavoli di lavoro di Federsanità”, ha dichiarato Frittelli.

Tra i principali tavoli di lavoro/ progetti pilota vi sono quelli su “RSA e Case di Riposo”, coordinato da Giuseppe Napoli presidente di Federsanità Anci Fvg e su “Accessibilità ai servizi e facilitazione dei percorsi ai cittadini” coordinato dal vicepresidente di Federsanità Anci Fvg, Antonio Poggiana, direttore generale di AsuGi.

Per Giuseppe Napoli, tramite l’importante incarico, si è voluto riconoscere l’impegno di tutti gli associati, cresciuti notevolmente negli ultimi anni, oltre alle Aziende Sanitarie, Irccs, Arcs Fvg e Comuni ( tramite Anci Fvg), dal 2007 si sono associate tutte le 23 Aziende Pubbliche servizi alla Persona, i Consorzi Cisi e Camp, Federfarma FVG e, dal 2020, anche le Case di riposo comunali. “Un modello che funziona e che– si ritiene – sarà seguito anche dalle altre federazioni regionali”.