Gli altri morti Covid dei quali non si parla

La pandemia e la maniera nella quale è stata gestita sta presentando un conto molto pesante, in termini di vittime, ma sulla base dell’analisi compiuta da Paolo Pischiutti, ex direttore del Dipartimento di prevenzione e responsabile della Soc di Igiene e Sanità pubblica della ‘fu’ Azienda 3 “Alto Friuli” nonché ex direttore dell’Area prevenzione della Direzione centrale Salute della Regione, emerge che questo conto è e sarà, se possibile, ancora più salato.

“Il quinto Rapporto dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) e Istituto Superiore di Sanità (Iss) sull’analisi della mortalità dell’anno 2020 – spiega Pischiutti - è stato pubblicato il 5 marzo, ma ha avuto poco risalto sui media. Nel 2020 il totale dei decessi per tutte le cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 in più rispetto alla media degli anni 2015-2019. Tra febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 sono stati registrati 75.891 decessi nel Sistema di sorveglianza nazionale integrata Covid-19 dell’Iss: oggi, dopo tre mesi, abbiamo già superato i 110.000 morti attribuiti al Covid. Ricordiamoci che i primi decessi di persone positive al Covid-19 risalgono all’ultima settimana di febbraio 2020”.



“Volendo stimare l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale, l’Istat, per una maggiore correttezza, considera l’eccesso di mortalità verificatosi tra marzo e dicembre 2020. In questo periodo si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019. Quindi sottraendo dall’eccesso di morti marzo-dicembre 2020 (108.178) i morti causati da Covid (75.891), si può stimare il numero dei decessi causati da mancata prevenzione o assistenza e cura. Il numero è impressionante: 32.287”.“La mortalità in eccesso non dovuta a Covid, punta dell’iceberg del complesso dei problemi causati dalla pandemia, molto probabilmente sarà un’eredità che per molto tempo, forse per anni, non ci abbandonerà, anche dopo la fine della pandemia. Questo perché il Ssn, già in difficoltà in epoca pre-Covid, ha dovuto “inseguire” l’espandersi della pandemia, non essendo preparato nella prima fase, ma soprattutto non riuscendo a prevederne e prevenirne gli effetti della seconda. L’impatto tuttavia non è stato omogeneo in tutte le regioni del nostro Paese, soprattutto tra la prima e seconda ondata. Infatti, continua l’Istat, il bilancio della prima fase dell’epidemia, in termini di “eccesso di decessi” per il complesso delle cause, è stato particolarmente pesante per tutte le regioni del Nord con un incremento dei morti del periodo marzo-maggio 2020 compreso tra il 42% e il 47%, mentre solamente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia hanno avuto un “eccesso di decessi” più contenuto (rispettivamente +19,4% e +9,0%). Ma nella seconda fase, in molte regioni, l’eccesso di mortalità ha superato quello della prima ondata. Purtroppo è soprattutto nella nostra regione che i dati sono impietosi: in Friuli Venezia Giulia infatti l’eccesso di mortalità è arrivato a +45,6% a fronte del +9,0% della prima fase. Queste percentuali, che mostrano quanti morti in più (per tutte le cause) ci sono stati rispetto agli anni precedenti, possono fornire, come scrive l’Istat un’indicazione dell’impatto complessivo dell’epidemia, non solo tenendo conto dei decessi attribuiti direttamente a Covid-19, ma anche di quelli che possono essere sottostimati o indirettamente collegati, come le morti causate da un trattamento ritardato o mancato a causa di un sistema sanitario sovraccarico”.“Con liste d’attesa già strapiene prima della pandemia, centinaia di migliaia di prestazioni diagnostiche e terapeutiche sono state posticipate. I numeri mostrano come il prolungarsi della pandemia si rifletta anche sulla mortalità dovuta a mancata prevenzione o ritardi nella presa in carico. Le operatrici e gli operatori sanitari continuano ad accumulare migliaia di ore straordinarie, che probabilmente non saranno mai recuperate, e di dura fatica, che nessun ristoro economico potrà mai ricompensare. L’emergenza sanitaria (anche se è dura considerare “emergenza” qualcosa che dura da più di un anno) avrà strascichi pesanti anche dopo la fine o l’allentamento della pandemia ma, dopo un anno appunto, non si vedono strategie di lungo periodo per affrontarla. In molti, durante la prima fase, sostenevano l’assoluta necessità di rivedere i finanziamenti per la sanità pubblica territoriale sulla quale, come noto, anche nella nostra regione, si è disinvestito negli ultimi 20 anni”.“Perché, durante la scorsa estate, sono state riviste e aumentate le dotazioni organiche, strumentali e infrastrutturali ospedaliere (per esempio le terapie intensive) mentre per il territorio si è fatto poco o nulla? E perché, nonostante questo, dobbiamo leggere di infermieri che si licenziano per carichi di lavoro insopportabili e di direzioni che chiedono ai cittadini di non recarsi in ospedale, e assistere a sospensioni di prestazioni mediche e chirurgiche? Sappiamo benissimo che la strategia corretta sarebbe quella di far arrivare meno persone-pazienti in ospedale e che ciò si può ottenere attraverso il filtro di una buona medicina diffusa sul territorio. Perché anche quel poco che è stato fatto in questi mesi per il territorio è stato spesso mal gestito? Potrei citare, ad esempio, le assunzioni con contratti a tempo determinato o comunque a termine e il conseguente elevato turn over, con difficoltà gestionali del personale. Ma dovremmo anche ricordare la sperequazione della distribuzione delle risorse sul territorio dell’Asufc, con la scarsa o assente comunicazione sulle direttive da adottare e il conseguente fai da te, per cui nell’ex Provincia di Udine pare che, in realtà, ci siano ancora tre Aziende: Alto Friuli, Medio Friuli e Bassa Friulana”.“Perché, in sostanza, eravamo la regione con i dati migliori nella prima fase e ora siamo tra le peggiori in Italia? Perché nella seconda fase pandemica nelle case di riposo si è continuato a morire con numeri preoccupanti, nonostante gli ospiti fossero segregati dentro?Perché, anche a livello nazionale, nonostante molti studi ne dimostrino l’inadeguatezza, si continuano a dare dati della pandemia su base giornaliera e non settimanale, o numeri assoluti anziché rapportati alla popolazione? Perché le scuole restano chiuse mentre studi dimostrano che non sono fonte di maggiore contagio (si stima che i giovani di età 0-19 abbiano un rischio ridotto della metà di diventare positivo al Covid-19 rispetto agli adulti anche nel caso della variante inglese)? Perché non si fa una martellante campagna di comunicazione sul corretto utilizzo, mantenimento, pulizia e smaltimento delle mascherine, mentre si assiste al loro uso che definire fantasioso è eufemistico, quasi fossero ormai un gadget di moda? Vorrei che tutti i gestori pubblici di questa pandemia si facessero almeno queste domande, per non avere sulla coscienza anche solo uno dei più di 110.000 morti in Italia o dei più di 3.300 morti della nostra regione. Spero solo che all’approssimarsi della campagna vaccinale di massa dei prossimi mesi, quando arriveranno i vaccini promessi, siano pronti anche i vaccinatori e non si debba, di nuovo, rincorrere i buoi scappati dalla stalla”.“Non mi soddisfa l’affermazione che ‘siamo tutti nella stessa barca’ o sta succedendo lo stesso nel resto d’Europa’. Apprezzo i principi e sono consapevole della validità del nostro Sistema sanitario e del personale che ci lavora, che forse andrebbe ascoltato maggiormente, ma sono stato e resto convinto che si poteva fare di più e meglio. E, soprattutto, date anche le ingenti risorse che verranno investite grazie ai finanziamenti europei, credo e spero sia possibile costruire una sanità pubblica migliore per le sfide che il futuro ci riserverà”.