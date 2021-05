Gli Amici del Cuore di Trieste donano 15mila euro ad Asugi

L’Associazione Amici del Cuore ha donato 15mila euro ad Asugi, come contributo all’acquisizione dell’aggiornamento del sistema di monitoraggio telematico.

Il sistema, essenziale per monitorare i pazienti durante le sedute riabilitative, verrà installato presso l’Ambulatorio della Riabilitazione del Cardiopatico incardinato nella S.C. Cardiovascolare e Medicina dello Sport dell’Ospedale Maggiore di Trieste. Esso consente di dotare la struttura di una doppia centralina per una gestione efficiente e indipendente dei pazienti nelle due palestre.