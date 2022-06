Gli eroi di Star Wars sbarcano a Miramare

Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, l'Irccs Burlo Garofolo di Trieste e Medicinema Italia Onlus si uniscono per un’iniziativa virtuosa: accendere i riflettori sulle cure palliative pediatriche, le cure rivolte a tutti i bambini affetti da malattie croniche e inguaribili ad alta complessità assistenziale e alle loro famiglie.

L'iniziativa s'inserisce nel circuito "Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, 15 maggio-30 giugno", rassegna di eventi diffusi in tutto il territorio nazionale promossa da Fondazione Maruzzza Lefebvre D’Ovidio Onlus e più di 200 professionisti socio-sanitari.

Il Giro ha come obiettivo informare e sensibilizzare la popolazione sul tema delle cure palliative pediatriche e promuovere il “Manifesto Nazionale delle cure palliative pediatriche”, per fornire corrette informazioni su cosa siano e a cosa servano le cure palliative pediatriche (#Girocpp2022).

Sarà una mattina dedicata ai bambini che potranno incontrare e farsi immortalare con gli eroi della saga stellare più amata della Galassia nei Giardini del Castello di Miramare e, al contempo, un’occasione per il Centro di Riferimento regionale per le cure palliative pediatriche del Friuli Venezia Giulia di far conoscere la propria attività grazie alla presenza di uno stand con i professionisti sanitari che potranno dare informazioni e risposte al pubblico.

A partire dalle 10.30 e fino alle 13.30, gli eroi di Star Wars, da Darth Vader alla principessa Leia, dal gigantesco Chewbecca agli iconici Stormtrooper, fino ai cacciatori di taglie mandaloriani e ai cavalieri Jedi, animeranno una spettacolare parata per i viali del parco del Castello di Miramare. Quaranta figuranti sfileranno esibendo i loro accuratissimi costumi che riproducono in tutti i dettagli quelli utilizzati sul set dei film, sono i volontari delle tre associazioni di costuming Star Wars: 501st Italica Garrison (gli imperiali), la Rebel Legion Italian Base (i ribelli) e Ori’Cetar Clan (Mandaloriani).

La parata partirà alle 10.30 dalle scuderie e si snoderà per i viali del parco creando una grande photo oppotunity per tutto il pubblico: ognuno potrà scegliere il suo eroe preferito e farsi tante foto ricordo. Terminata la parata, e scattata la foto di rito nel grande piazzale del castello, i figuranti si posizioneranno in diversi punti del parco per poter stare con il pubblico fino alle ore 13.30. L’ingresso è gratuito.