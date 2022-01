Gorizia, al via i lavori per la ciclabile San Mauro-corso Verdi

"Questa mattina abbiamo dato il via ai lavori per la realizzazione di due piste ciclabili finanziate dal Gect", annuncia il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "La prima si svilupperà inizialmente lungo l’Isonzo collegandosi poi al centro città. Si snoderà fra Castel San Mauro, Case Noris, Piuma, Bella Veduta, Ponte del Torrione e Parco di Piuma. Da qui proseguirà lungo via Cordaioli, Straccis e via Degli Scogli per poi proseguire verso il centro città, ovvero viale XX Settembre, via Santa Chiara, corso Verdi e via Balilla".

"L’altro lotto dei lavori prevede un percorso ciclabile che si snoderà da via degli Scogli, dove arriverà da Salcano, fino alla piazza della Transalpina, proseguendo fino al valico del Rafut".

"Si tratta di percorsi inseriti nel Parco Transfrontaliero Isonzo-Soca, che consentiranno non solo di valorizzare il nostro splendido fiume, ma anche di collegare diverse aree del nostro territorio rendendolo ancora più attrattivo per i turisti ma, soprattutto, offrendo a tutti noi la possibilità di muoverci in bicicletta attraverso luoghi bellissimi partendo dal centro città. Questo nuovo progetto attirerà senz’altro amanti della bici da tutta l’Europa".

"Sta prendendo forma la nostra Gorizia del futuro, ancora più bella, più green e con servizi e spazi per le famiglie davvero di grande qualità. Vai Gorizia!", conclude Ziberna.