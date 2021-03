Da mercoledì 17 marzo, informa Asugi, sarà aperto il nuovo centro vaccinale Covid di Gorizia, presso l’Ente Fiera, in via della Barca 15. Le vaccinazioni, quindi, non saranno più eseguite presso l’Ospedale San Giovanni di Dio. Per chi ha già effettuato la prenotazione, rimangono invariate data e ora già in possesso.