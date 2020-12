Gorizia, nuovi posti Covid in Neurologia

L'evoluzione della pandemia in atto - informa AsuGi - impone la necessità di procedere a un'ulteriore riorganizzazione delle attività ospedaliere per poter garantire la presa in carico e la cura dei soggetti Covid postivi sintomatici il cui dato è in aumento.

Pertanto, da oggi, il reparto Neurologia del presidio ospedaliero di Gorizia, sito al quarto piano, che conta 14 posti letto, si trasforma in reparto Covid e inizierà, gradualmente, a ricoverare i pazienti provenienti dai pronto soccorso di Gorizia e Monfalcone. I pazienti attualmente ricoverati nel reparto neurologico saranno trasferiti nell'area medica nel nosocomio.